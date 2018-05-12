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Lise öğrencileri hurda parçalardan arazi aracı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 12:04 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 lise öğrencisi, okul deposunda buldukları eski su motoru, kullanılmayan teneke, çelik boru, profil ve metal parçalardan "Kum Canavarı" adını verdikleri arazi aracı yapmayı başardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 lise öğrencisi, okul deposunda buldukları eski su motoru, kullanılmayan teneke, çelik boru, profil ve metal parçalardan "Kum Canavarı" adını verdikleri arazi aracı yaptı.

Kadirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Burak Temel, Ramazan Yağız, Ramazan Büyükpala ve Battal Temizer, ilçede düzenlenecek Bilim Fuarı için proje hazırlamaya karar verdi.

Projelerini öğretmenleriyle paylaşan öğrenciler, okulun deposunda atıl halde bulunan eski su motoru, metal, teneke, boru ve profilleri kullanarak 2,5 aylık çalışma sonucu arazi aracı yaptı.

Öğrencilerin "Kum Canavarı" adını verdikleri araç 5 litrelik benzinle 200 kilometre yol yapabiliyor.

Öğrencilerden Ramazan Yağız, AA muhabirine, hazırladıkları proje doğrultusunda okulun deposundaki atık malzemeleri topladıklarını söyledi.

Okulun motor bölümü atölyesinde sıfır maliyetle ortaya çıkardıkları aracı geliştirmeyi amaçladıklarını anlatan Yağız, aracın lastiklerini esnafın verdiğini dile getirdi.

Bilim Fuarı'nda sergilenen aracı test eden Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan da motor bölümü öğrencilerinin takdir edilecek bir çalışma çıkardığını vurguladı.

Sıfır maliyetle yaptıkları araçtan dolayı öğrencileri tebrik eden Orhan, "Bu aracın geliştirilmesi için öğrencilerimize destek verilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

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