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Lise öğrencileri, Mehmetçik'e destek için Türk bayrağı oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bedenleriyle Türk bayrağı oluşturdu.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bedenleriyle Türk bayrağı oluşturdu. Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Garnizon Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Atatürk Anıtı'nın önünde sona eren yürüyüş sonrası Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, vali yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Anıtın olduğu alanda yaklaşık 1000 öğrenci, bedenleriyle Türk bayrağı oluşturdu. Vali Kamçı, öğrencilerin bu çalışmasına ilişkin "Yarınımızı emanet edeceğimiz gençler, bugün güzel bir etkinlik düzenledi. Onlar; 'Çanakkale', '15 Temmuz', 'Zeytin Dalı' ruhuyla hareket edebiliyorlar" dedi.

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