Lise öğrencileri şehitliği ziyaret edip, şehit annesinin elini öptü

Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi öğrencileri şehit mezarlığını ziyaret ederek çiçek bıraktı. Şehitler için dua eden öğrenciler şehit Vedat Öz’ün annesini mezarı başında görünce dua edip, elini öptü.

Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yılı ve Şehitler Günü dolayısıyla Manisa Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Şehitler için dua eden öğrenciler 2016 yılında şehit olan Uzman Çavuş Vedat Öz’ün mezarı başında bulunan ve dua eden annesi Bilgen Öz’ün elini öperek hayır duasını aldı.

Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, "Okul olarak öğrencilerimizle birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi’ndeki şehitlerimizi anmak, onlarla paylaşımlarda bulunmak üzere buradayız. Dün onlar adına bir lokma döktürdük. Bugün dualarımızla onların yanındayız. Pazartesi günü de onlar adına Çanakkale Menüsü ile öğrencilerimizle yemeğimizi yiyeceğiz. Onlarla doluyuz, onlarla birlikteyiz ruhları şad olsun" dedi.