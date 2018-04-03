Lise öğrencileri üniversiteli olmanın heyecanını yaşadı

Bağcılar’da üniversite sınavına hazırlanan liseli 5 bin öğrenci, “Üniversitemi Seçiyorum” projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından tanıtım amacıyla üniversitelere götürülüyor. Rehber eşliğinde kampüsü gezen öğrenciler,hem derslere girerek hem de sosyal tesislerde zaman geçirerek üniversiteli olmanın heyecanını yaşadı. Bir günlüğüne üniversiteli olan öğrenciler, tercih konusunda kolayca karar verme imkanına sahip oluyor.

Bağcılar Belediyesi, yoğun bir tempoyla üniversite sınavlarına hazırlanan liseli öğrencilere gerek bilgilendirici gerek dinlendirici bir sosyal hizmet sunuyor. Bu amaçla kararsız öğrencilere yol göstermek kararlı öğrencilere ise istediği okulları yakından tanıtmak amacıyla “Üniversitemi Seçiyorum” projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda her gün belirlenmiş okullardan 250 öğrenci iki otobüsle üniversitelere götürülüyor. Ziyaretler sırasında liseliler, birer üniversite öğrencisi gibi sınıfları, kantini, kütüphaneleri, spor alanlarını dolaşıyor. Rehberler, ziyaretçi öğrencilere üniversitenin öğrenci kontenjanı, üniversite sınav puanı, öğretim üyesi kadrosu ve diğer sosyal ve kültürel imkanlarıyla ilgili bilgi veriyorlar. Öğrenciler üniversite sınavını kazanmaları halinde hangi üniversiteye tercih yapacakları konusunda kolayca karar verebilecekleri bilgilere sahip oluyorlar.