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Lise öğrencileri ve Mardinli kadınlar, Deprem Müzesini gezdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 10:52 | Son Güncelleme

KOCAELİ(İHA)

Lise öğrencileri ve Mardinli kadınlar, Deprem Müzesini gezdiler

KOCAELİ(İHA)

Lise öğrencileri ve Mardinli kadınlar, Deprem Müzesini gezdiler

Lise öğrencileri ve Mardinli kadınlar, Deprem Müzesini gezdiler

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