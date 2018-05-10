Lise öğrencileri yaşlı kadına yardım eli uzattı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, lise öğrencileri ve öğretmenleri yalnız yaşayan 80 yaşındaki Meryem Uzunay'a çeşitli yardımlarda bulundu.

Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığının "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi Uzunay'a yardım elini uzattı.

Birinci derece yakını olmayan ve yalnız yaşayan Uzunay'ı evinde ziyaret eden öğrenci ve öğretmenler, temizlik yaptıkları evi boyadı, bahçede bakım yaptı, odunları kırdı. Proje kapsamında gönüllüler, hastaneye götürerek tedavisini yaptırdıkları Uzunay'ın, su faturasını da ödediler.

Meryem Uzunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin kendisine manevi evlat olduğunu ifade ederek, "80 yaşındayım ve kimsem yok. Tek başıma yaşıyorum. Gençler geldiler ve bana yardım ettiler. Allah bu gençlerden razı olsun." dedi.

Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Hatice Erciyes de öğrencilerin bir kaç gün süren çalışmayla Uzunay'a mutluluk yaşattığını söyledi. Erciyes, şöyle konuştu: