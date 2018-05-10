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Lise öğrencileri yaşlı kadına yardım eli uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 10:33 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Kaman ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenleri, "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadının ihtiyaçlarını gidererek, evi ve bahçesinin bakımını yaptı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, lise öğrencileri ve öğretmenleri yalnız yaşayan 80 yaşındaki Meryem Uzunay'a çeşitli yardımlarda bulundu.

Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığının "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi Uzunay'a yardım elini uzattı.

Birinci derece yakını olmayan ve yalnız yaşayan Uzunay'ı evinde ziyaret eden öğrenci ve öğretmenler, temizlik yaptıkları evi boyadı, bahçede bakım yaptı, odunları kırdı. Proje kapsamında gönüllüler, hastaneye götürerek tedavisini yaptırdıkları Uzunay'ın, su faturasını da ödediler.

Meryem Uzunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin kendisine manevi evlat olduğunu ifade ederek, "80 yaşındayım ve kimsem yok. Tek başıma yaşıyorum. Gençler geldiler ve bana yardım ettiler. Allah bu gençlerden razı olsun." dedi.

Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Hatice Erciyes de öğrencilerin bir kaç gün süren çalışmayla Uzunay'a mutluluk yaşattığını söyledi. Erciyes, şöyle konuştu:

"Teyzemizin bahçe temizliği, bahçe düzenlemesi, ağaçlandırılması, odun kırılması gibi işleri vardı. Öğrencilerimizle bunları yaptık. Ayrıca Meryem teyzemizin rahatsızlığı vardı. Birlikte hastaneye giderek kontrollerini yaptırdık, ilaçlarını aldık. Bahçe temizliğini yaparken bugün gelen su faturasını ödedik. Gıda yardımında bulunduk ve gereken tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Bu iyilik kampanyasına tüm öğretmen ve öğrencilerimiz büyük mutluluk duyarak katıldı."

Öğrencilerden Mehmet Aydın ise sosyal sorumluluk anlayışıyla yaşlı bir kadına yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Okulumuzla beraber kimsesiz ve yardıma ihtiyacı olduğunu duyduğumuz teyzemizi tespit ettik. Bahçesinin temizlenmeye ihtiyacı varmış, evinin bir bölümünün duvarları yıkılmış. Onların bakımını ve tamiratını yaparak teyzemize yardımcı olduk." diye konuştu.

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