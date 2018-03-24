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Lise öğrencilerinden ağaç dikme etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.Etkinliğe Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, Orman Bölge Müdürü Adnan Kayum, Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, daire amirleri, TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Kaymakam Çelik, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, ’’Ağaç dikmek sadece erozyonu önlemiyor.

Lise öğrencilerinden ağaç dikme etkinliği

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, Orman Bölge Müdürü Adnan Kayum, Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, daire amirleri, TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Çelik, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, ’’Ağaç dikmek sadece erozyonu önlemiyor. Ormanlar oluşturmak aynı zamanda çok önemli bir ekonomik unsur haline geldi. Birçok ailemiz ormanlardan geçimini temin ediyor. Bu nedenle fidan dikmek çok önemli. Ormanlarımızdan çok yönlü fayda görüyoruz. Bunun için fidan dikimi konusunda, çocuklarımızın ve gençlerimizin okullardan başlayarak eğitim almaları büyük önem arz ediyor. Öğretmenlerimize bu konuda önemli görevler düşüyor” ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

Lise öğrencilerinden ağaç dikme etkinliği

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