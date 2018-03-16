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Lise öğrencilerinden Çanakkale ve Afrin şehitleri için hatim ve dua

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 21:23 | Son Güncelleme

Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Çanakkale ve Afrin şehitleri için okudukları hatmin duasını İlçe Jandarma Komutanlığında askerlerle birlikte gerçekleştirdi.Okul öğrencileri yaklaşan 18 Mart Çanakkale şehitleri anma günü ve Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin’de yürütülen Zeytindalı Harekatında şehit olan askerler için hatim indirdiler.Okul idarecileri ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına giden öğrenciler Garnizon Komutanı Murat Kılıçaslan ile bir araya geldi.

Lise öğrencilerinden Çanakkale ve Afrin şehitleri için hatim ve dua

Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Çanakkale ve Afrin şehitleri için okudukları hatmin duasını İlçe Jandarma Komutanlığında askerlerle birlikte gerçekleştirdi.
Okul öğrencileri yaklaşan 18 Mart Çanakkale şehitleri anma günü ve Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin’de yürütülen Zeytindalı Harekatında şehit olan askerler için hatim indirdiler.
Okul idarecileri ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına giden öğrenciler Garnizon Komutanı Murat Kılıçaslan ile bir araya geldi. Heyet askerler ile birlikte hatim duasını ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin zaferi için birlikte dua ettiler.(EFE)

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