Lise öğrencilerinden hukuk alanında örnek proje

Lise öğrencileri tarafından hukuk alanında hayata geçirilen "Sobil Celse" projesi vaka çalışmalarının önünü açıyor. Proje kapsamında öğrenciler 7 atölyede, 4 farklı dava simülasyonu gerçekleştirdi.
Bahçelievler’de bulunan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri örnek bir projeyi hayata geçirdi. "Sobil Celse" ismiyle hukuk alanında hayata geçirilen proje bir ilki gerçekleştirip hukuk alanında vaka çalışmalarının önünü açıyor.
Etkinliğin ilk gününde Öğretim Üyesi Emir Güney, Avukat Meliha Akbilek, Yard. Doç. Yiğit Sayın, Dr. Hakim Yakup Yıldız ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yaylalı’nın farklı konularla ilgili yaptığı konuşmalarla öğrencileri bilgilendirdi. Etkinlikte vaka çalışmaları anlatıldı. bir proje ile öğrenciler, daha önce hukuk fakültelerinde bile yapılamamış, 7 atölyede, 4 farklı dava simülasyonu gerçekleştirdi.
İstanbul’un 30 nitelikli liselerinden gelen 86 öğrenci avukat, tanık, sanık ve jüri üyesi olarak adeta bir mahkemedeymiş gibi kendilerini savunmayı, olaylara objektif yaklaşmayı deneyimledi.
Etkinliğin sonunda, ilk gün izledikleri konferanslar sayesinde edindikleri akademik bilgilerin yanı sıra, adaletin ne olduğunu hissederek ve yaşayarak öğrenen lise öğrencileri, aynı zamanda hedefledikleri meslekleri yakından tanımış oldu.
“İtiraz ediyoruz!” sloganıyla yola çıkan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, hukukun, adaletin öneminin farkında olduklarını belirterek, bu anlamda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
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