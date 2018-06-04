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Lise öğrencilerinden kalp ritmini ölçen emniyet kemeri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

Trabzon Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri Nuran Turan ve Mainsu Topal, sürücülerin emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla kalp ritmini ölçen emniyet kemeri geliştirdi - Mainsu Topal: - "Arabalarımızda emniyet sistemleri ya da alarm sistemi var ancak insanlar aparat takarak veya kemeri arkadan kullanarak bu uyarıcı alarmların önüne geçebiliyor. Bizim yaptığımız ve kemeri takan kişinin kalp ritmini ölçen sistem sayesinde özellikle sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını öğreniyoruz"

DUYGU AVUNDUK - Trabzon Fen Lisesi öğrencileri, emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla sürücünün kalp ritmini ölçen emniyet kemeri yaptı.

9. sınıf öğrencileri Nuran Turan ve Mainsu Topal, fizik dersi kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kaza verilerini araştırarak "Tak Kemerini Al İndirimini" projesi hazırladı.

Okulun atölyesinde yaklaşık 4 ay çalışan ve Bölge Trafik Müdürlüğünden yardım alan öğrenciler, araç seyir halindeyken sürücünün kalp ritmini ölçen, böylece emniyet kemeri takıp takmadığını tespit eden kemer geliştirdi.

Turan ve Topal, emniyet kemeri tasarımıyla TÜBİTAK 49. Liseler Arası Bilim Projeleri Yarışması'nda Erzurum Bölgesi ikincisi oldu.

Nuran Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de artan trafik kazaları nedeniyle ölüm ve yaralanmaların meydana geldiğini, bunun önüne geçmek için 'Tak Kemerini Al İndirimini' adlı proje geliştirdiklerini söyledi.

Projeyi tasarlamadan önce Bölge Trafik Müdürlüğüne giderek kazalarla ilgili araştırma yaptıklarını belirten Turan, "Oradaki yetkililere projemizi anlattık. Onlar da bize kullanılmayan bir emniyet kemeri vererek projemize destek oldu." dedi.

Turan, yaklaşık 4 ay gibi bir sürede projeyi geliştirmeye çalıştıklarını, fizik öğretmeninden de destek aldıklarını ifade ederek, cihazı yaparken pil, emniyet kemeri, hafıza kartları ve arduino cihazı gibi malzemeler kullandıklarını anlattı.

- "Oldukça olumlu cevaplar aldık"

Mainsu Topal ise TÜİK'in 2015 kaza verilerini araştırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yıllara göre gitgide kaza oranları artmıştı ve bu kazaların çoğu emniyet kemeri takmama ya da sürücü hatalarından kaynaklanıyordu. Biz de bu konuda bir şeyler yapmayı düşündük. Arabalarımızda emniyet sistemleri ya da alarm sistemi var ancak insanlar aparat takarak veya kemeri arkadan kullanarak bu uyarıcı alarmların önüne geçebiliyor. Bizim yaptığımız ve kemeri takan kişinin kalp ritmini ölçen sistem sayesinde özellikle sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını öğreniyoruz."

Projenin yapım aşamasını iki kez tekrar ettiklerini anlatan Topal, "Çünkü cihazın çalışmadığı durumlar oldu. Biraz umutsuzluğa kapıldık. Tekrar ettik, yılmadık ve sonunda projeyi tamamladık." diye konuştu.

Çevrelerinde anket yaptıklarını, insanlara geliştirdikleri sistemi anlatarak "Bu projeyi destekler misiniz?" diye sorduklarını ifade eden Topal, oldukça olumlu cevaplar aldıklarını söyledi.

Topal, kasko firmalarının, indirim yaparak sürücüleri emniyet kemeri kullanımına teşvik etmeleri halinde insanların ilgisinin artacağını dile getirerek, ileride servis içerisinde unutulan çocuklar ve seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücülere yönelik proje geliştirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

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"Tak Kemerini Al İndirimini" projesi Mainsu Topal Nuran Turan Trabzon Trabzon Fen Lisesi

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