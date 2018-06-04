Lise öğrencilerinden kalp ritmini ölçen emniyet kemeri

Projeyi tasarlamadan önce Bölge Trafik Müdürlüğüne giderek kazalarla ilgili araştırma yaptıklarını belirten Turan, "Oradaki yetkililere projemizi anlattık. Onlar da bize kullanılmayan bir emniyet kemeri vererek projemize destek oldu." dedi.

Nuran Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de artan trafik kazaları nedeniyle ölüm ve yaralanmaların meydana geldiğini, bunun önüne geçmek için 'Tak Kemerini Al İndirimini' adlı proje geliştirdiklerini söyledi.

Okulun atölyesinde yaklaşık 4 ay çalışan ve Bölge Trafik Müdürlüğünden yardım alan öğrenciler, araç seyir halindeyken sürücünün kalp ritmini ölçen, böylece emniyet kemeri takıp takmadığını tespit eden kemer geliştirdi.

Turan, yaklaşık 4 ay gibi bir sürede projeyi geliştirmeye çalıştıklarını, fizik öğretmeninden de destek aldıklarını ifade ederek, cihazı yaparken pil, emniyet kemeri, hafıza kartları ve arduino cihazı gibi malzemeler kullandıklarını anlattı.

- "Oldukça olumlu cevaplar aldık"

Mainsu Topal ise TÜİK'in 2015 kaza verilerini araştırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yıllara göre gitgide kaza oranları artmıştı ve bu kazaların çoğu emniyet kemeri takmama ya da sürücü hatalarından kaynaklanıyordu. Biz de bu konuda bir şeyler yapmayı düşündük. Arabalarımızda emniyet sistemleri ya da alarm sistemi var ancak insanlar aparat takarak veya kemeri arkadan kullanarak bu uyarıcı alarmların önüne geçebiliyor. Bizim yaptığımız ve kemeri takan kişinin kalp ritmini ölçen sistem sayesinde özellikle sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını öğreniyoruz."

Projenin yapım aşamasını iki kez tekrar ettiklerini anlatan Topal, "Çünkü cihazın çalışmadığı durumlar oldu. Biraz umutsuzluğa kapıldık. Tekrar ettik, yılmadık ve sonunda projeyi tamamladık." diye konuştu.