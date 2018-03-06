Lise öğrencilerinin empati duygusu geliştirilecek

Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi ve Mukadder Akaydın Lisesi işbirliği ile lise öğrencilerinde empati duygularının geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Empati Atölyesi çalışması başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, atölye çalışmaları ile kişiler arası iletişimin asli unsuru olan empati kavramının gelişmesine ve bunun bir davranış haline getirilmesine yardımcı olduklarını söyledi.

Empati Atölyesi’nin lise öğrencilerinin ve ailelerinin, toplumun hepsi yada sadece bir kısmı ile belirlenen kesimlerle iletişime geçip; onlarla empati kurmalarını sağlamak amacı ile an az 5 hafta sürmesini planladıkları bir çalışma olduklarını dile getiren Candan, “Atölye çalışmasının içerisinde film izleme-yorumlama, söyleşi, ziyaret, sosyal inceleme, mektup yazmak, fotoğraf çekme, kısa film çekme gibi etkinlikler yer alıyor. Proje ilk olarak Öğretmen Mukadder Akaydın Anadolu Lisesi öğrencileri ile 3 farklı alanda 15 farklı etkinlik olarak uygulanacak. Mukadder Akaydın Anadolu lisesi ile yapacağımız atölye çalışması yaşlılarla empati, engellilerle empati, göçmenlerle empati şeklinde planlandı” dedi.

Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü ise, Empatinin toplumun ilerlemesi için önemli bir konu olduğunu belirterek, “Çorum’da Eğitim Mektebi adı altında bir program yürütüyoruz. Çorum 6 senedir bu faaliyetin içerisinde yer alıyor. Başlatmış olduğumuz “Anadolu Mektebi” programımız sonuçlarını vermeye başladı. Anadolu Mektebi’nden mezun olan Merve Geldi Ağrı’nın Tutak İlçesinde 15 öğrencisi ile birlikte eğitim öğretime başladı. Daha biz oralara gidemeden okulumuz oraya gitti. Çorum’da da böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Empati çok önemli bir konu. Toplumun en çok ihtiyaç duyan kesimine gençlerin elinin uzanması çocuk ve genç kesimin bu insanları fark ederek onlarla temas kurması açısından çok önemli” diye konuştu.