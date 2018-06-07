HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Lise öğrencisi doğum gününde denizde kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

Trabzon'da arkadaşlarıyla girdiği denizde kaybolan öğrencinin bulunması için çalışma başlatıldı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğum gününde denize giren lise öğrencisi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Tonya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Atakan Biberoğlu (18), üç arkadaşıyla Vakfıkebir Plajı'nda denize girdi.

Kıyıya çıktıklarında Biberoğlu'nun kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu güvenlik güçleri ile gencin ailesine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Biberoğlu'nun bulunması için çalışma başlattı. Arama çalışmalarına sahil güvenlik botu, polis, jandarma ekipleri ve vatandaşların yanı sıra bir helikopter de havadan destek veriyor.

Öte yandan, yarın liseden mezun olacak Atakan Biberoğlu'nun, 7 Haziran 2000'de doğduğu ve bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
İBB Başkanı Uysal'dan Şile'de İBB Başkanı Uysal'dan Şile'de "baraj" açıklaması
Vanlı dağcılar İran'da zirve yaptıVanlı dağcılar İran'da zirve yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atakan Biberoğlu denizde kaybolma Trabzon Vakfıkebir

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Rezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandı

Rezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandı

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para

Hastane bahçesinde toprağa gömülü cenin bulundu!

Hastane bahçesinde toprağa gömülü cenin bulundu!

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı

Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı

Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.