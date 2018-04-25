Lise öğrencisi kazandığı ödülü Mehmetçik'e bağışladı

"Cumhuriyet' denildiğinde de 'Meclis' geliyor. Milli Mücadele'nin 1. Meclis'ten yönetilmesi, buranın fotoğrafını çekmemde en büyük etkenlerden biri oldu. Ödülü duyduğumda ilk önce ne yapacağıma karar veremedim. Babam ve annemle konuştuktan sonra Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya karar verdim. Bağışladığım meblağ, belki sadece bir ortaokul öğrencisine yardım olur ama buradaki amacım insanları bilinçlendirmek ve bağış yapmaya teşvik etmek."

- "Bağışlar çığ gibi büyüdü"

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal da şehit veya gazi olan Mehmetçiklerin ailelerine maddi manevi destekte bulunduklarını söyledi.

Her zaman şehit ve gazi Mehmetçiklerin çocuklarının yanında olmaya çalıştıklarını belirten Bal, ilkokuldan üniversiteyi bitirene kadar onlara maddi ve manevi destekte bulunduklarını dile getirdi.

Her ay öğrencilere eğitim yardımı yaptıklarını anlatan Bal, ayrıca 7 bin 700 gaziye de her ay bakım yardımında bulunduklarını ifade etti.

Şehit yakınlarına sadece maddi değil manevi destek de sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Bal, "Bizim gelir kaynağımız yüce düşünceli, yüce gönüllü ve yardımsever Türk milletidir. Ocak ayından bu tarafa bağışlar çığ gibi büyüdü. Yurdumun güzel insanları bize tahmin edilenin de ötesinde, büyük miktarda bağışlar yaptı. Halkın yaptığı bağışı bir elimizle alıp vicdanımızın sesini dinleyerek diğer elimizle hak sahiplerine dağıtıyoruz." diye konuştu.

- "Aybike kızımıza ne kadar teşekkür etsek azdır"