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Lise öğrencisi milletvekili aday adayı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 18:03 | Son Güncelleme

Trabzon'da öğrenim gören lise son sınıf öğrencisi Doğukan Yılmaz, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Trabzon'da yaşayan lise son sınıf öğrencisi Doğukan Yılmaz, AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Uğur Kolejinde eğitim gören 18 yaşındaki Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığına giderek, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvuru yaptı.

AK Parti İl Başkanı Haydar Revi'ye adaylık başvuru dilekçesini teslim eden Doğukan Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, aday adaylığı için şunları söyledi:

"Başta 16 yıldır ülkemizin gelişiminde devrim niteliğinde çalışmalarla ufuklar açan AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde, onun öngördüğü ülküleri doğrultusunda daha güzel yarınlar bizlerin olacak. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize açmış olduğu bu yolda, bana tanınan bu hakkı kullanmak istiyorum."

Yılmaz, Türkiye'nin 2023 hedeflerinde genç nüfusunun siyaset kurumunda üreten, aktif beyin gücü olarak değerlendirilmesinin önemine işaret ederek, bu sorumluluklar çerçevesinde bu dönem AK Parti milletvekili aday adaylığını açıkladığını dile getirdi.

Gençlerin siyasette daha fazla yer alması gerektiğini dile getiren Doğukan Yılmaz, "Siyasi anlamda karar alma mekanizmalarında yer almamız, problemlerin çözümü için çok önemli. Bu düşüncelerle kamuoyundan desteklerini beklemekteyim." dedi.

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