Lise öğrencisine de ByLock yüklemişler

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensupları, 17 yaşındaki lise öğrencisinin cep telefonuna, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u yüklettikleri bildirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ByLock kullanıcısı 20 şüpheliden 9'u tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 kişi ise cumhuriyet savcısına ifade vermesinin ardından salıverildi.
Gözaltına alınan ve KHK ile kapatılmadan önce Kara Harp Okulundan ihraç edilenler arasında bulunan şüpheli K.C. avukatı aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda verdiği ifadede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulundu.
Kara Harp Okulundan önceki lise hayatına ilişkin bilgiler aktaran K.C, ders çalışmak için FETÖ'yle ilgilendiğini ancak 1 yıllık faaliyetin ardından örgütten ayrıldığını ileri sürdü.
Kentte, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Körfez Dershanesine üniversiteye hazırlık için gittiği sırada, geometri öğretmeninin, daha sonra kendisinden sorumlu "Kenan" kod adlı FETÖ üyesiyle tanıştırdığını aktaran K.C. ifadesinde adresini bilmediği örgütün hücre evine haftanın belirli günlerinde giderek ders çalıştığını, boş zamanlarında da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izlettirildiğini anlattı.
- "ByLock yüklendi"
İfadesinde "Kenan"ın, kız arkadaşı olduğu için kendisini sürekli azarladığını söyleyen K.C, daha önce cep telefonuyla iletişim kurmasına rağmen örgüt abisinin "Artık ByLock üzerinden haberleşeceğiz" talimatından sonra bu programı kullanmaya başladığını kaydetti.
K.C. itirafnamesinde şu ayrıntıları aktardı:
"Kenan, bundan 4 sene önce yani 17 yaşındayken, 'Artık telefondan görüşme yapmayacağız' diye ByLock isimli programı yükleterek, bu program üzerinden haberleşeceğimizi söyledi. ByLock'taki kullanıcı adımı ve şifremi Kenan belirledi. Bana bir kod isim de verdi. Daha sonra programa giriş yapamadım. Kenan, ByLock'a giriş yapabilmem için VPN programını yüklettirdi. Yapıyla bağlantılı eve gittiğinde, Kenan'ın telefonunu karıştırdığını ve onun ne yapıp yapmadığını bilmiyorum. Kenan, örgütün yayın organlarına abone olmamı istedi ama ben olmadım. Onun ByLock'tan verdiği talimatları da yapmıyordum. Yaklaşık bir yıl sonra ByLock programını sildim."
- Albayın tavsiyesiyle FETÖ'den ayrılmış
Lisedeyken milli güvenlik dersine giren FETÖ'cü olmayan bir albayın tavsiyesiyle örgütten ayrıldığını, ısrarlı tutumuna rağmen Kenan'la bir daha görüşmediğini ileri süren K.C. ifadesinde, "Kara Harp Okulunu kazandığım dönemle alakalı dönemde FETÖ ile hiçbir irtibatım olmadı. Kimseden yardım almadım. Bu yapıyla ilişkim devam etseydi zaten sınava girdiğim ilk sene Kara Harp Okulu'nu kazanırdım." bilgilerine yer verdi.
Sadece daha iyi bir eğitim için örgütte bulunduğundan pişmanlık duyduğunu dile getiren K.C, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
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