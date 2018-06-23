Lise öğrencisine de ByLock yüklemişler

Kentte, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Körfez Dershanesine üniversiteye hazırlık için gittiği sırada, geometri öğretmeninin, daha sonra kendisinden sorumlu "Kenan" kod adlı FETÖ üyesiyle tanıştırdığını aktaran K.C. ifadesinde adresini bilmediği örgütün hücre evine haftanın belirli günlerinde giderek ders çalıştığını, boş zamanlarında da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izlettirildiğini anlattı.

- "ByLock yüklendi"

İfadesinde "Kenan"ın, kız arkadaşı olduğu için kendisini sürekli azarladığını söyleyen K.C, daha önce cep telefonuyla iletişim kurmasına rağmen örgüt abisinin "Artık ByLock üzerinden haberleşeceğiz" talimatından sonra bu programı kullanmaya başladığını kaydetti.

K.C. itirafnamesinde şu ayrıntıları aktardı:

"Kenan, bundan 4 sene önce yani 17 yaşındayken, 'Artık telefondan görüşme yapmayacağız' diye ByLock isimli programı yükleterek, bu program üzerinden haberleşeceğimizi söyledi. ByLock'taki kullanıcı adımı ve şifremi Kenan belirledi. Bana bir kod isim de verdi. Daha sonra programa giriş yapamadım. Kenan, ByLock'a giriş yapabilmem için VPN programını yüklettirdi. Yapıyla bağlantılı eve gittiğinde, Kenan'ın telefonunu karıştırdığını ve onun ne yapıp yapmadığını bilmiyorum. Kenan, örgütün yayın organlarına abone olmamı istedi ama ben olmadım. Onun ByLock'tan verdiği talimatları da yapmıyordum. Yaklaşık bir yıl sonra ByLock programını sildim."

- Albayın tavsiyesiyle FETÖ'den ayrılmış