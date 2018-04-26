 LİSE ÖĞRENCİSİNE YUMRUKLA SALDIRAN SANIĞA YAKALAMA KARARI 

Haber: Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Kadıköy'de 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kıza yumrukla saldıran Anıl Koray Gürbulak hakkında, ilk duruşmaya katılmadığı için yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, olayın gerçekleştiği 26 Ocak 2018 tarihinden 2 gün sonra tutuklanıp 5 Şubat 2018 tarihinde de tensip zaptı ile birlikte tahliye edilen tutuksuz sanık Anıl Koray Gürbulak katılmadı.

Anıl Koray'ın darp ettiği B.G.K. ve babası ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatları duruşmada hazır bulundu.

Hakim, MERNİS sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan sanığa, tensiple çıkarılan duruşmaya zorla getirilme kararının tebliğ edilemediğini söyledi.

GENÇ KIZ OLAY ANINI ANLATTI

Mağdur B.G.K., olay gününü anlattı. Olay günü okula gitmek için evden çıktıktan bir süre sonra saldırıya uğradığını söyleyen genç kız, kendisinin hiçbir şey yapmadığı anda tanımadığı sanığın yüzüne yumruk atarak yaraladığını söyledi. B.G.K., "Sanığa, 'ne yapıyorsun' diye bağırdım ancak arkasına bile bakmadan yürümeye devam etti. Şikayetçiyim" dedi.