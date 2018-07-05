Lise öğrencisinin katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cesedi gömülü halde bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ecem Balcı'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ve diğer 5 şüpheli hakkında dava açıldı.

Gölcük'te ormanlık alanda toprağa gömülü halde 16 Şubat'ta cesedi bulunan lise öğrencisi Balcı'yı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman Kara ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan diğer şüpheliler K.A. R.Ö.Y. N.K. Y.K. ve İ.D. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Kara hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlaması yöneltilen diğer şüpheliler için ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- "Ceset bagajda iken annesini yemeğe götürmüş"

İddianamede cumhuriyet savcılığındaki ifadesine yer verilen Süleyman Kara, Ecem Balcı'nın annesinin dini nikahlı eşi olduğunu ve Ecem'i bu şekilde tanıdığını iddia etti.