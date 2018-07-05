Lise öğrencisinin katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cesedi gömülü halde bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ecem Balcı'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ve diğer 5 şüpheli hakkında dava açıldı.
Gölcük'te ormanlık alanda toprağa gömülü halde 16 Şubat'ta cesedi bulunan lise öğrencisi Balcı'yı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman Kara ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan diğer şüpheliler K.A. R.Ö.Y. N.K. Y.K. ve İ.D. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Kara hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlaması yöneltilen diğer şüpheliler için ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
- "Ceset bagajda iken annesini yemeğe götürmüş"
İddianamede cumhuriyet savcılığındaki ifadesine yer verilen Süleyman Kara, Ecem Balcı'nın annesinin dini nikahlı eşi olduğunu ve Ecem'i bu şekilde tanıdığını iddia etti.
Olay günü Ecem'i gezdirmek için aracına aldığını ve annesi Esra E ile yaşadıkları sorunlardan bahsederken tartışma çıktığını anlatan Kara, genç kızın boğazını sıkarak öldürdüğünü ifade etti.
Sanık Kara, Balcı'nın cesedini aracın bagajına koyarak çarşıya gittiğini aktararak, "Olayın şokundaydım. Akşam olunca Esra'yı aldım. Kardeşimi, yeğenlerimi ve ağabeyimi aldım. Ağabeyimin kızına akşam yemeğine gittik. Bu esnada Ecem'in cesedi hala bagajda duruyordu." ifadesini kullandı.
Yaşadığı süsünü vermek için genç kızın SIM kartını kendi telefonuna takarak, annesi Esra E'ye mesaj attığını belirten Kara, daha sonra saat 01.00 civarı eve gidip yattığını ve sabah 07.00 civarında evden çıktığını kaydetti.
Kara, genç kızın cesedini Ayvazpınar köyünün 3 kilometre yukarısında gömdüğünü de itiraf etti.
- Olay
Değirmendere Hacı Halit Erkut Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ecem Balcı (17), gördüğü kanser tedavisi nedeniyle okul yönetimine başvurarak 27 Aralık'ta eğitimine ara vermişti. Daha sonra 5 Ocak'ta evden ayrılan öğrenciden bir süre haber alamayan anne Esra E, kızı hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 16 Şubat'ta yapılan açıklamada ise soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda kayıp kızın cesedinin, Gölcük ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunduğu bildirilmişti.
Süleyman Kara, Balcı'yı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış, soruşturma kapsamında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla gözaltına alınan K.A, R.Ö.Y, N.K, Y.K. ve İ.D, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Bu arada 15 Ocak'ta, Kandıra ilçesi Kerpe beldesinin sahil kesiminde yer alan Kartal Kayalıkları mevkisinde denizde, anne Esra E'nin cesedine ulaşılmış, yetkililer olay yerinin yakındaki sırt çantasında intihar notu bulmuştu.
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