Lise öğrencisinin zehirlenerek ölmesi davasında karar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lise öğrencisinin staj yaptığı 5 yıldızlı otelde karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölmesiyle ilgili yargılanan 4 sanıktan 3'ü, 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Kısa süren duruşmada, sanıklardan otel sahibi Mehmet A, ile otel çalışanları Yusuf T. ve Ceylan K'ye "Taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Cezanın iyi hal indirimi uygulanarak hükmün geri bırakılmasına ve sanıkların 5 yıl denetim altında tutulmasına hükmedildi.

Sanıklardan Ertaç E, ise hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

Müşteki avukatı Sami Güleçyüz, yaptığı açıklamada, ilk iddianamede tanık olarak gösterilen otel sahibi Mehmet A'nın sanık olarak yargılanmasını sağladıklarını söyledi.

Mahkemenin hükmün açıklanmasını geri bırakılmaya karar verdiğini anlatan Güleçyüz, 2011'de meydana gelen olayda 25 duruşma yapıldığını dile getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Adana'nın Ceyhan ilçesinden Gümbet Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele staj için gelen turizm ve meslek lisesi öğrencilerinden 11'i, 2 Mayıs 2011'de, kaldıkları koğuşun alt katındaki kalorifer dairesinden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı.

Olayda tedavi altına alınan öğrencilerden 17 yaşındaki Muhammet İsa Soysal müdahaleye rağmen kurtarılamamış, otel sahibi Mehmet A'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında dava açılmıştı.

Soysal'ın ailesi, Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde otel işletmesine 500 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açmış, öğrencinin ailesine 471 bin lira tazminat ödenmesine karar verilmişti.

