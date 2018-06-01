Lise pansiyonu ikinci yuvaları oldu

SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Sivas'ta bir lisenin idareci, öğretmen ve öğrencileri, bebekken anneleri tarafından terk edilen, işsiz babalarının ilgilenemediği ilkokul öğrencisi kardeşler S.A (8) ve S.A'ya (7) Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahip çıktı.

Lisenin idarecilerinin hazırladığı "Üzülme Biz Varız" projesi kapsamında eğitim gördükleri Sivas Öğretmenler İlkokulu'ndan son ders zilinin ardından alınan öğrenciler, liseye ait pansiyona getirilen ve burada saat 18.30'a kadar misafir ediliyor.

Pansiyonda banyo yaptırılan, çamaşırları yıkanan kardeşler, hayatta karşılaştıkları zorlukları bir nebze de olsa unutuyor ve burayı ikinci evleri olarak görüyor.

Lisenin müdürü Savaş Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aileye mahalle muhtarı sayesinde ulaştıklarını belirterek, "Anneleri tarafından terk edilen iki çocuk ve babayı bulduk. Evlerini ziyaret ettik, durumlarını gördük ve 'Üzülmeyin biz varız' dedik." dedi.

Aileye evlerini değiştirme teklifi sunduklarını ancak bu önerilerinin kabul edilmediğini aktaran Korkmaz, "Aile maddi yardım istedi, biz de yardımlarımızı yaptık. Daha sonra çocuklarımıza check-up yaptırdık. Ablada duyma, küçük kardeşte de dil bağı problemi vardı. Yaz tatilinde ameliyatlarını yaptıracağız." diye konuştu.