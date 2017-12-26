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Lisede taciz skandalı! Öğretmen öğrencisini elle taciz etti

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 21:15 | Son Güncelleme 5 saat önce

Zonguldak'ta, bir lisede görevli öğretmen 45 yaşındaki P.U., 17 yaşındaki bir öğrencisine sözlü, bir öğrencisine de elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Lisede taciz skandalı! Öğretmen öğrencisini elle taciz etti

Okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni P.U. iddiaya göre, okulun spor salonunda kız öğrencileri M.B.'ye sözlü, İ.U.'ya da elle tacizde bulundu. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine P.U.'dan şikayetçi olundu.

Polis tarafından gözaltına alınan P.U., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı belirtildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
lise öğrenci taciz Zonguldak öğretmen

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
nasıl bu kadar ahlaksız bir toplum olduk anlamadım.Dindar derken sapık bir din anlayışı ve müritlerini oluşturduk
bunun dinle ne alakası var adam bedenci dinci değil! beyinsiz adam provakatör seni! Zaten beyniniz başka bişeye çalışmaz.
Bu işte bir iş var.sık sık öğretmen haberi yapılıyor .öğretmenlerimiz sapikmis gibi konusturuluyor.bizim öğretmenlerimiz serefli ve onurludur.elbet kanı bozuk olacaktır.bu her meslekte var.ama ne işse habire sapik öğretmen tacizci öğretmen gibi haberler yapılıyor.bu düşündürücü ?
ahlaksızlık namussuz diz boyu. şaşırıyormuyuz? durmak yok ellemeye devam
RESMI GOREVLI OLMAYAN BIRISI EĞITIM BIR SEN UYESI DINCI AMA DINSIZ AHLAKSIZ SOYSUZ PAŞA UZUN DENEN BU HAVADI ÖLDÜRSE CEZA ALIRMI HAKIM BEY
bunların kafasını ezmek lazım kafasını !!
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