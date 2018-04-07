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Liseler Arası Müzik Yarışması’nın tanıtım filminde Barış Manço teması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

fizy sponsorluğunda 21. kez üst üste düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nın tanıtım filminde kameraların karşısına, Barış Manço hayranı olan ve onun gibi yaşayan "Bursalı Mançolog" Alper Dinçer geçti

İSTANBUL (AA) - fizy sponsorluğunda 21. kez üst üste düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nın tanıtım filminde kameraların karşısına, Barış Manço hayranı olan ve onun gibi yaşayan "Bursalı Mançolog", Alper Dinçer geçti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, fizy, Türkiye’nin yetiştirdiği en özel sanatçılardan biri olan, 7’den 77’ye herkesin sevgilisi, adam olacak 90 kuşağı her çocuğun süper kahramanı Barış Manço’yu bir kez daha hatırladı.

Türk müziğine yorumcu, söz yazarı ve bestekar olarak sayısız eser kazandıran Barış Manço, 21. Liseler Arası Müzik Yarışması için hazırlanan tanıtım filminde kendisine çok benzeyen Alper Dinçer ile yeniden hatırlandı. Filmde Barış Manço müzesinden alınan ve Barış Manço’ya ait pelerin, kemer ve yüzükler de kullanıldı.Kendisini "Mançolog" olarak ifade eden Bursalı Alper Dinçer’in hem sesi hem de hayatı Barış Manço’ya çok benziyor.

Barış Manço, reklam filminde her zamanki konuşma üslubuyla fizy Liseler Arası Müzik Yarışması’na hazırlık yapan lise öğrencisine moral ve motivasyon desteği veriyor, yarışmaya katılım konusunda yüreklendiriyor, birçok kişinin çocukluğunda olduğu gibi samimi sözleriyle gençlere “Barış Abilik” yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Liseler Arası Müzik Yarışması Turkcell

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