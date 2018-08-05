Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu"na göre, yerel yerleştirmeye esas nakilde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil sırasıyla, ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanı (OBP), devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere yerleştirmede, "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu" yayımlandı.

Buna göre, 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen veya yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, merkezi sınavla öğrenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu olacak.