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Liselere geçişte uygulanan merkezi sınavın sonuçları 16.00'da www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 14:59 | Son Güncelleme

Liselere geçişte uygulanan merkezi sınavın sonuçları 16.00'da www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.


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