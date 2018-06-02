 LİSELERE GİRİŞTE BU YIL İLK KEZ UYGULANAN MERKEZİ SINAV BAŞLADI-1

Haber-Kamera: Özgür EREN-Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere yerleştirmede isteğe bağlı girilen merkezi sınav başladı. Sınava girecek öğrenciler erken saatlerde aileleriyle birlikte okullara geldi. Kimlik kontrollerinin ardından içeri alınan öğrencilerin aileleri ise okul bahçesinde bekledi. Velilerin çocukları için dua ettiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Okullardan görüntü

-Öğrenci ve velileri

-Dua edenler

-Sınava giren öğrenciler

-Detaylar

02.06.2018 - 09.37 Haber Kodu : 180602018

02.06.2018 - 09.39 Haber Kodu : 180602020

