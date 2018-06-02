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Liselere girişte bu yıl ilk kez uygulanan merkezi sınav başladı-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 09:55 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından liselere yerleştirmede isteğe bağlı girilen merkezi sınav başladı.

Özgür EREN-Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından liselere yerleştirmede isteğe bağlı girilen merkezi sınav başladı. Sınava girecek öğrenciler erken saatlerde aileleriyle birlikte okullara geldi. Kimlik kontrollerinin ardından içeri alınan öğrencilerin aileleri ise okul bahçesinde bekledi. Velilerin çocukları için dua ettiği görüldü.

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