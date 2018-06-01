Liselere girişte uygulanacak merkezi sınav yarın yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanacak ve isteğe bağlı girilecek merkezi sınav, yarın saat 09.30'da başlayacak.

Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Öğrencilerin isteğe bağlı gireceği sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başlayacak. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere, 40 soru yöneltilecek.

Her sorunun 4 seçeneği olacak. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevap olarak işaretlenecek. Sınavda, üç yanlış bir doğruyu götürecek.

İki bölüm arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için 45 dakikalık süre verilecek. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.