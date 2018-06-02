HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Liselere girişte uygulanan merkezi sınav başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 09:35 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav saat 09.30'da başladı.

Sınav yurt genelinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapılıyor.

Öğrencilerin isteğe bağlı girdiği sınav, iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltilecek. Sınavın birinci bölümünün tamamlanmasının ardından, ikinci bölümü saat 11.30'da başlayacak. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek. Sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ikinci bölüm ise 60 dakika sürecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer soru yöneltilecek.

İki bölüm arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için 45 dakikalık süre verilecek. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.

Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Donör son anda vazgeçti! Alparslan bebeğin annesi böyle seslendiDonör son anda vazgeçti! Alparslan bebeğin annesi böyle seslendi
Meydan dayağı yiyen koca eve yaklaşamayacak!Meydan dayağı yiyen koca eve yaklaşamayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
liselere yerleştirme meb merkezi sınav Milli eğitim Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İftarda can pazarı!

İftarda can pazarı!

Adana'da FETÖ'nün hijyen evlerine baskında 25 kişi gözaltına alındı

Adana'da FETÖ'nün hijyen evlerine baskında 25 kişi gözaltına alındı

Soylu-Albayrak kavgası iddiasına canlı yayında noktayı koydu

Soylu-Albayrak kavgası iddiasına canlı yayında noktayı koydu

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Donör son anda vazgeçti! Alparslan bebeğin annesi böyle seslendi

Donör son anda vazgeçti! Alparslan bebeğin annesi böyle seslendi

Meydan dayağı yiyen koca eve yaklaşamayacak!

Meydan dayağı yiyen koca eve yaklaşamayacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.