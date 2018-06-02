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Liselere girişte uygulanan merkezi sınav sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan, 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan, 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav sona erdi.

Sınav 976 merkezde, 3 bin 612 binada gerçekleşti.

Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapıldı. Öğrencilerin isteğe bağlı girdiği sınav, iki bölüm halinde uygulandı. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başladı. Sınavın, 50 soruluk sözel alandan oluşan birinci bölümü 75 dakika, 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci bölümü de 60 dakika sürdü.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer soru yöneltildi.

İki bölüm arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için 45 dakikalık süre verildi. Bu sürede öğrencilerin, okullardan ayrılmasına izin verilmedi.

Türkiye genelinde 303'ü fen lisesi, 89'u sosyal bilimler lisesi, 228'i Anadolu lisesi, 297'si imam hatip lisesi, 26'sı mesleki ve teknik Anadolu lisesi olmak üzere 943 proje okulu ile alan bazlı program uygulayan 423 mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam bin 366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak.

Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

Sınavın soru ve cevaplarının yarın öğleden sonra yayımlanması bekleniyor.

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