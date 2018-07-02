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Liselere tercih süreci başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 09:31 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş tercihleri bugünden itibaren 13 Temmuz'a kadar alınacak - Öğrenciler, merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek - Tercih danışmanlığı komisyonları kuran MEB, talep eden öğrencilere destek verecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere geçiş tercihleri başladı. Tercih süreci 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

Tercih işlemi, "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek.

Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Özel liselere kayıt işlemleri ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları 13 Temmuz'da tamamlanacak.

Bugün tercih sürecinin başlamasıyla tercihlere esas kontenjan tabloları da ilan edildi. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.

Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak.

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme iş ve işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 13 Temmuz Cuma saat 17.00'ye kadar tamamlanacak.

Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül'de yapılacak.

- Okul tercihi zorunlu olacak

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil, tüm öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapılabilecek. Merkezi sınava girmeyen öğrencilerin ise yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercihleri alınacak.

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunacak. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Öğrenciler, ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye esas dördüncü nakil başvuru döneminde mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla 5, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplam 15 okul tercihinde bulunabilecek.
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- Eşitlik halinde ne olacak

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, ortaokul başarı puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

- Tercih danışmanlığı komisyonları oluşturulacak

MEB, bugünden itibaren 13 Temmuz'a kadar tercih danışmanlığı komisyonları aracılığıyla talep eden öğrencilere destek verecek. Bu kapsamda 81 ilde yaklaşık 31 bin öğretmen görev yapacak. Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alacak okul sayısı bin 373, bu okulların kontenjanı ise 126 bin 510 olarak belirlendi.

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