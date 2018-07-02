Liselere tercih süreci başladı

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Tercih işlemi, " https://e-okul.meb.gov.tr " internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek.

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil, tüm öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak.

Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül'de yapılacak.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme iş ve işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 13 Temmuz Cuma saat 17.00'ye kadar tamamlanacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapılabilecek. Merkezi sınava girmeyen öğrencilerin ise yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercihleri alınacak.

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunacak. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Öğrenciler, ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye esas dördüncü nakil başvuru döneminde mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla 5, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplam 15 okul tercihinde bulunabilecek.

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