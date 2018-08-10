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Liselere yerleştirmede ilk nakil dönemi için son gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 09:55 | Son Güncelleme

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi için tercihler saat 17.00'ye kadar alınacak

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini bugün saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki bugün sona erecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas diğer nakil dönemleri ise 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül olarak belirlendi.

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