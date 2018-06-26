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Liselere yerleştirmeler için tercihler 2-13 Temmuz'da alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 23:23 | Son Güncelleme

Liselere yerleştirmeler için tercihler 2-13 Temmuz'da alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.


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