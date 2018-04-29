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Liseli genç AK Parti'den "aday adaylığı" başvurusu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

Konya'da 18 yaşındaki lise öğrencisi Batuhan Aşçı, AK Parti İl Başkanlığı'na giderek milletvekilliği için "aday adaylığı" başvurusunda bulundu - Aşçı: - "Bu işi hiçbir zaman hayal olarak görmedim. Ben de bu ülkede 18 yaşında söz sahibi olabilirim düşüncesiyle bu zorlu yolculuğa çıktım"

Konya'nın en genç milletvekili aday adaylarından 18 yaşındaki lise öğrencisi Batuhan Aşçı, AK Parti Konya İl Başkanlığı'na giderek 24 Haziran seçimleri için başvuru yaptı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesinde öğrenim gören, babası polis memuru, annesi ise ev hanımı olan Aşçı, aday adaylığı başvurusunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kararı, her zaman örnek aldığı Fatih Sultan Mehmet'in hayatından etkilenerek aldığını söyledi.

Fatih'in 21 yaşında İstanbul'u fethettiğini anımsatan Aşçı, "Bu işi hiçbir zaman hayal olarak görmedim. Ben de bu ülkede 18 yaşında söz sahibi olabilirim düşüncesiyle bu zorlu yolculuğa çıktım." dedi.

Aşçı, seçilememesi durumunda üzülmeyeceğini fakat şansını yüksek gördüğünü söyledi.

Gençlere örnek olabilmek amacıyla yola çıktığını dile getiren Aşçı, şöyle konuştu:

"Başta babam olmak üzere ailem ve çevremdeki arkadaşlarım çok büyük destek oldu. Bunun yanında destek olmayan, hatta küçük görmeye çalışanlar da oldu. Bunlara aldırış etmedim çünkü bu iş cesaret ister. Meclis kürsüsünde söz sahibi olmak zor bir iştir. Ben de bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım. Fikrimin ve tercihlerimin temsilcisi olduğunu düşündüğüm için de AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundum."

- "Gençliğe örnek olmak istiyorum"

Aşçı, siyasette gençlerin daha aktif yer alması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tecrübe önemli ama 18 yaşında siyasete adım atan bir insan da uzun yıllar boyunca siyaset tecrübesi kazanabilir. Temayül yoklamasından geçtikten sonra aday olursam, 'gençler yapamaz' söylemini ortadan kaldıracağım. Artık büyük işlerin başına da gençler gelecek. Kahve köşelerinde sigara içerken değil de kitap okuyan, çalışırken kendisiyle yarışan bir gençliğe örnek olmak istiyorum."

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