Liseli genç girişimciler GSO-MEM’de projelerini sergiledi

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (GSO-MEM), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Başarı Vakfı işbirliğinde düzenlenen programda liseli genç girişimcilerin proje sergisine ev sahipliği yaptı.
GSO-MEM’de yer alan fuaye alanındaki stantlarda bir araya gelen Gaziantep ve Diyarbakır’dan katılan 13 okul öğrencileri projelerini sergileyerek yaptıkları projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Stantları gezen ve bilgi alan GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal, Ferhan Sağım, yönetim kurulu üyeleri Melike Yüksel, Hakan Aslansoy ve Genel Sekreter Kürşat Göncü ile TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ve kurul üyeleri öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. GSO-MEM yetkililerine ev sahipliği için teşekkür eden Genç Başarı Vakfı Genel Müdürü Seçil Çelebi, öğrenicilerin projelerini sergileyecekleri çok güzel bir alan oluşturulduğunu belirterek merkezin kalifiye eleman ihtiyacına çok ciddi katkılar sunacağını ifade etti.
Gerçekleştirilen etkinlikle lise öğrencilerinin kendi mini şirketlerini kurmaları amaçlanıyor. Ayrıca, iş fikri üretme, fikri hayata geçirme, üretim, pazarlamaya kadar tüm şirket süreçlerini öğrenmeleri de hedefler arasında yer alıyor.
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