Liseli genç mucitlerden Eskişehir’e 14 derece

TÜBİTAK Bursa Bölge Sergisi’ne katılan liseli genç mucitler, Eskişehir’e 14 derece getirdi.

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması Ödül Töreni Uludağ Üniversitesi’nde yapıldı. 12 kategoride toplam 100 projenin değerlendirildiği yarışmada birinciliği elde eden öğrenciler Mayıs ayında Ankara’da yapılacak olan final töreninde yer almaya hak kazandı.

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi’nin başarısı damga vurdu

49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasına 16 projeyle katılan Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi; 5 birincilik, 3 ikincilik, 1 üçüncülük olmak üzere 9 projede ödül aldı. Ayrıca, Eskişehir Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1’er projesi birincilik, Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi ile Eskişehir Sarar Kız Anadolu İmam Hatip 1’er projesi ikincilik, Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi ile Özel Şehir Koleji Fen Lisesi’nin ise 1’er projesi üçüncülük ödülü almaya hak kazandı.