İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 96 liseden 5 bin öğrencinin katıldığı "Liseli Gençler Osmanlıca Yarışıyor" yarışmasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinci oldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi, Uluslararası Eğitimciler Derneği ve Hayrat Vakfı tarafından il genelinde düzenlenen yarışmaya 9, 10, 11. ve 12. sınıflardan öğrenciler katıldı.

Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda yapılan yarışmanın son ayağında, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bağcılar Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, Avcılar Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri jüri karşısına çıktı.

Her okulu 3 öğrencinin temsil ettiği yarışmada, finalistler yazım yanlışı, hata bulma, kelime anlamı ve kitabe okuma kategorilerinde mücadele etti.

Çok heyecanlı oldukları gözlenen öğrencilere arkadaşları alkışlarıyla destek verdi.

Jüri üyeleri, kıyasıya bir rekabet içinde geçen yarışmada 1. ve 2.'yi belirlemekte zorlandı. Aynı puanı paylaşan okullar arasında birinciyi seçmek için yedek sorular soruldu.