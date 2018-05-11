Liseli Helin Palandöken'in ölümü davası

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Yetgin ve onu olay yerine götürdüğü ileri sürülen arkadaşının yargılanmasına devam edildi. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Yetgin ve tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mağdurlar Deniz Morsümbül ve Cemil Yıldız ile müşteki Nihat Palandöken de hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenilen Kaan Samet Gündüz, olay günü okuldan çıktıklarını anlatarak, "Yanımda arkadaşlarım Deniz, Gürkan, Cemil ve Helin vardı. Silah sesini duymamla arkama döndüm. Deniz yaralı vaziyette kaçmaya çalışıyordu. Sanık Mustafa Cemil'e doğru bir ya da iki kez ateş etti. Cemil düştü. Bu ateş etmeler sırasında Helin bağırıyor 'yapma, etme' diyor ancak kaçamıyordu. Bu kez sanık tüfeği Helin'e doğrulttu. İlk atışı bacağına doğru oldu. Vurulan Helin düştü. Helin yerdeyken bir iki defa daha ateş etti. Sanık daha sonra okula doğru yürüyerek gitti." diye konuştu.

Söz verilen sanık Mustafa Yetgin, tanığın beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Taraflarla aramızdaki tartışma daha önce oldu, okulun önünde meydana geldi. Arabanın camları filmliydi. Yanıma yaklaşmasalar içinde ben olduğumu zaten görmezlerdi. Deniz 'döveyim mi' diye eliyle gösterince Helin 'boşver' dedi ve elinden tutup çekti. Bu benim zoruma gitti. Ben öldürmek istesem orada öldürürdüm. Planlamış olsam orada öldürürdüm. Planlamış olsam kaçardım. Geçen celse gülme gibi bir şey algılandı. Bu hususu da düzeltirim. Ben gerginlikten ve sinirden böyle görünüyorum." ifadelerini kullandı. - Mütalaa açıklandı Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Hasan Çakıcı mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Mustafa Yetgin'in "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada, sanık Yetgin'in "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve 2 kişiye yönelik "silahla tehdit" suçlarından da toplam 19 yıldan 36 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Savcı Çakıcı mütalaasında Mustafa Yetgin'i olay yerine götürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan diğer sanık Halis Can Dağarslan için ise, "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" ve "silahla kasten yaralamaya yardım etme" suçlarından toplam 23 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadir hapis cezası talebinde bulundu. Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Mustafa Yetgin, savunmasını yapmak üzere süre verilmesini istedi. Sanık Halis Can Dağarslan ise, "Ben mütalaayı kabul etmiyorum. Benim Mustafa'nın böyle bir şey yapacağından haberim yoktu. Böyle bir şey yapacağını bilsem Mustafa'yı oraya götürmem. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." dedi. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yetgin'e esas hakkındaki savunmasını yapması için istediği sürenin verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. - Duruşma öncesi açıklama Bu arada duruşma öncesinde adliye önünde toplanan Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın, "Yasta değil isyandayız, Helin Palandöken'i unutmayacağız" yazılı pankart açarak, çeşitli sloganlar attı.