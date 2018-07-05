Liseli Helin Palandöken'in ölümü davasında karar

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Yetgin ve onu olay yerine götürdüğü ileri sürülen arkadaşının yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Yetgin ve tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mağdurlar Deniz Morsümbül ve Cemil Yıldız ile müşteki Nihat Palandöken de hazır bulundu.

Duruşmada son savunması sorulan sanık Halis Can Dağarslan, "Böyle bir olay olacağını bilmiyordum. Bilseydim, gitmezdim." dedi.

Sanık Mustafa Yetgin de hazırladığı son savunmasını yazılı olarak mahkeme heyetine sundu.

Yetgin, yazılı savunmasında yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Ailem ve Helin Palandöken'in ailesine yaşattıklarını görünce kendimden nefret ediyorum. Helin benden daha olgun ve düşünceli biriydi. Olay tamamen benim cahilliğimden ve akılsızlığımdan kaynaklandı. En ağır cezayı alacağımı biliyorum. Yaptığım bu hatayı ve cahilliği göz önüne alarak adaletli bir ceza vereceğinizden hiç şüphem yoktur." ifadelerini kullandı.