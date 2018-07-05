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Liseli Helin Palandöken'in ölümü davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:42 | Son Güncelleme

Pendik'te, lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mustafa Yetgin "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme heyeti, sanığın cezasında indirim uygulamadı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Yetgin ve onu olay yerine götürdüğü ileri sürülen arkadaşının yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Yetgin ve tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mağdurlar Deniz Morsümbül ve Cemil Yıldız ile müşteki Nihat Palandöken de hazır bulundu.

Duruşmada son savunması sorulan sanık Halis Can Dağarslan, "Böyle bir olay olacağını bilmiyordum. Bilseydim, gitmezdim." dedi.

Sanık Mustafa Yetgin de hazırladığı son savunmasını yazılı olarak mahkeme heyetine sundu.

Yetgin, yazılı savunmasında yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Ailem ve Helin Palandöken'in ailesine yaşattıklarını görünce kendimden nefret ediyorum. Helin benden daha olgun ve düşünceli biriydi. Olay tamamen benim cahilliğimden ve akılsızlığımdan kaynaklandı. En ağır cezayı alacağımı biliyorum. Yaptığım bu hatayı ve cahilliği göz önüne alarak adaletli bir ceza vereceğinizden hiç şüphem yoktur." ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Yetgin, "Helin'in kardeşi Nehir'i duruşmada arkada gördüm. Ondan özür dilerim." dedi. Diğer sanık Halis Can Dağraslan da son sözünde beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yetgin'i Helin Palandöken'i öldürdüğü gerekçesiyle "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı.

Sanığın cezalarında indirim uygulamayan mahkeme heyeti, Yetgin'i ayrıca "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve silahla tehdit" suçlarından da toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, diğer sanık Halis Can Dağarslan'ın ise üzerine suçlar sübuta ermediği ve mahkumiyet için yeterli delil bulunmadığından tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mustafa Yetgin'in, "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten silahla yaralama", "iş yerinde silahlı yağma", "tehdit" ve "korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 6 aya aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

Diğer şüpheli Halis Can Dağarslan için de "tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından 21,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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