Liseli Helin Palandöken'in ölümü davasında karar

İSTANBUL (AA) - Baba Nihat Palandöken, lise öğrencisi kızı Helin Palandöken'i silahla öldüren sanığa indirim uygulanmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin, "Bizim tek hedefimiz caydırıcı cezaydı. Türkiye'ye örnek olacak bir ceza lazımdı. Biz o cezayı da yakaladık. Ama tabii ki içimiz soğumaz. Bizim evladımız gitti. Her yerde her zaman izi vardır, kaybolmuyor ama iyi ceza aldığına sevindik." dedi.
Anadolu 1. Ağır ceza Mahkemesinde karara bağlanan davanın ardından baba Nihat Palandöken, adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.
Kızı Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle Mustafa Yetgin'e verilen hapis cezasını duyunca biraz da olsa içinin ferahladığını kaydeden baba Palandöken, bu süreçte yanında olan kadın dayanışma örgütlerine teşekkürlerini iletti.
Sanığın ceza alması için dava sürecinde birçok çalışmalar yaptıklarını anlatan baba Palandöken, "Hedefimiz ağırlaştırılmış müebbet, iyi hal indirimi almaması içindi. Bir kadın daha ölmesin, bir Helin daha ölmesin, bir Leyla daha ölmesin, bir Eylül daha ölmesindi. Maalesef peş peşe geldi. Helin'den sonda defalarca kadın öldürüldü. çocuklar öldürüldü." diye konuştu.
Baba Nihat Palandöken, "Bizim tek hedefimiz caydırıcı cezaydı. Türkiye'ye örnek olacak bir ceza lazımdı. Biz o cezayı da yakaladık. Ama tabii ki içimiz soğumaz. Bizim evladımız gitti. Her yerde her zaman izi vardır, kaybolmuyor ama iyi ceza aldığına sevindik." ifadelerini kullandı.
- "Bu artık emsal olacak bir karar"
Ailenin avukatı Emrah Daylan da Helin Palandöken duruşmasının çok özel olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bu özel duruşma sadece bizim için değil, Türkiye'deki kadınlarımız için de çok önemli bir duruşmaydı. Biz artık kadınlarımız için, annelerimiz için, kızlarımız için, çocuklarımız için iyi hal indirimleri uygulanmasın diyorduk. Bu karar geldi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası geldi. Bu bizim için çok önemliydi. Çok özel bir ceza. Çünkü bu artık emsal olacak bir karar. Çok ciddi bir karar." görüşünü dile getirdi.
Sanığa çok ciddi cezalar verildiğini kaydeden Daylan, "Ailenin tabii içi soğumaz. Böyle bir acı çekildiğinde içi soğumaz insanların ancak bu bizim için çok özel, emsal teşkil edecek bir karardı. Biz bu kararı aldık." şeklinde konuştu.
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