Liseli Helin Palandöken'in ölümü davasında karar

İSTANBUL (AA) - Baba Nihat Palandöken, lise öğrencisi kızı Helin Palandöken'i silahla öldüren sanığa indirim uygulanmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin, "Bizim tek hedefimiz caydırıcı cezaydı. Türkiye'ye örnek olacak bir ceza lazımdı. Biz o cezayı da yakaladık. Ama tabii ki içimiz soğumaz. Bizim evladımız gitti. Her yerde her zaman izi vardır, kaybolmuyor ama iyi ceza aldığına sevindik." dedi.

Anadolu 1. Ağır ceza Mahkemesinde karara bağlanan davanın ardından baba Nihat Palandöken, adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Kızı Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle Mustafa Yetgin'e verilen hapis cezasını duyunca biraz da olsa içinin ferahladığını kaydeden baba Palandöken, bu süreçte yanında olan kadın dayanışma örgütlerine teşekkürlerini iletti.

Sanığın ceza alması için dava sürecinde birçok çalışmalar yaptıklarını anlatan baba Palandöken, "Hedefimiz ağırlaştırılmış müebbet, iyi hal indirimi almaması içindi. Bir kadın daha ölmesin, bir Helin daha ölmesin, bir Leyla daha ölmesin, bir Eylül daha ölmesindi. Maalesef peş peşe geldi. Helin'den sonda defalarca kadın öldürüldü. çocuklar öldürüldü." diye konuştu.