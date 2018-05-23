HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Liseli milletvekili adayının hayali TBMM'ye girmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 15:47 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Mersin'de 12. sıradan milletvekili adayı gösterdiği 18 yaşındaki Rabia Nur Şenlik: - "Yaşım genç olduğu için aday sıralamamın hiç bir önemi yok. Adaylık dönemimde edineceğim tecrübe, bir gün mutlaka TBMM'nin kapılarını açacak"

MERSİN (AA) - AK Parti'nin 24 Haziran'daki genel seçimde Mersin'den 12. sırada milletvekili adayı gösterdiği 18 yaşındaki öğrenci Rabia Nur Şenlik, adaylık tecrübesinin bir gün kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kapılarını açacağına inandığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi son sınıfta eğitim gören Şenlik, partisinin diğer milletvekili adaylarıyla birlikte Erdemli ilçesinde seçmenlerle buluştu.

Şenlik, konuşmasında, milletvekili aday listesinde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Yaşım genç olduğu için aday sıralamamın hiçbir önemi yok. Adaylık dönemimde edineceğim tecrübe, bir gün mutlaka TBMM'nin kapılarını açacak." dedi.

Genç yaşında millete hizmet etmeyi istediğini vurgulayan Şenlik, mecliste gençleri en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini anlattı.

Şenlik, geçmiş dönemlerde başörtülü öğrencilerin eğitim ve öğretimde yaşadıkları sıkıntılara değinerek, "Çok şükür şimdi başörtümle okula gidiyorum. Benim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vefa borcum var. Şimdi bu borcu kendisine yol arkadaşı olarak ödemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Aday tanıtım çalışmalarına tecrübeli siyasetçilerle birlikte katıldığını ve gittiği her yerde ilgi gördüğünü belirten Şenlik, tüm milletvekili adaylarına başarılar diledi.

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
İstanbul iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?İstanbul iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?
İçel / İskenderun iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak? İçel / İskenderun iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hareketli anlar! Otoparkta çatışma çıktı!

İstanbul Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hareketli anlar! Otoparkta çatışma çıktı!

İdris Baluken'in cezası onandı!

İdris Baluken'in cezası onandı!

Kocaeli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kocaeli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kırşehir iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kırşehir iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kırklareli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kırklareli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kayseri iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kayseri iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.