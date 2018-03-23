Liseli öğrencilerden duygulandıran Afrin gösterisi

Şeker Anadolu Lisesi Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu sonucunda Türk Bayrağı’nın dalgalanması ile sonuçlanan zaferden sonra, Afrin’de terörle mücadele eden Mehmetçik için gösteri yaparak destek verdi.
Şeker Lisesinin kariyer günleri konuğu olan ve öğrenciler ile sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sohbet sonrası Şeker Lisesi öğrencilerince hazırlanan ’Yüreğimizle Afrin’deyiz’ isimli Koreografi ile Mehmetçiklere ve güvenlik mensuplarına moral vermek için gösterime iştirak etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan gösteri, okunan şiirler ile devam etti. Okulda öğrenim gören toplam 700 öğrencinin hazırladıkları Türk Bayrağı ve ’Afrin’ yazılı koreografi ile muhteşem bir görüntü ile duygusal anların yaşandığı etkinlikte Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu güzel çalışmayı gerçekleştiren ve sunan öğretmenler ile öğrencilere teşekkür etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, Afrin’de çarpışan kahraman Mehmetçiğe destek olmak yapılan bu etkinlik ile ilgili olarak; "Afrin’de Anadolu halkı tek yürek, tek beden olmuştur. Türk milleti gerektiğinde her zaman tarih yazar. Bu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Askerlerimize destek olmak için ay yıldız gösterisinde duygulanmamak elde değil. Öğrencilerimizin duygularını ifade eden mektuplar en kısa zamanda askerlerimize iletilecektir” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle tek tek tebrik ederek hatıra fotoğrafı çekilerek bu anı ölümsüzleştirdi.
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