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Liseli öğrencilerden Mehmetçik için kermes

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:03 | Son Güncelleme

Gürün Türk Telekom Çok Programlı Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla kermes düzenledi.Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Liseli öğrencilerden Mehmetçik için kermes

Gürün Türk Telekom Çok Programlı Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla kermes düzenledi.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Kermes açılışının ardından okul müdürü Burhanettin Toprak, kermesin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Şehitleri için okunan Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra hazırlanan ürünler satışa sunulurken, kermesten elde edilen gelirlerin Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışlanacağı bildirildi.
Kaymakam Aytemür ve Başkan Çiftçi, ellerindeki kısıtlı imkanlara rağmen kermes düzenleyen öğrenci, öğretmen ve velileri kutladı.

Liseli öğrencilerden Mehmetçik için kermes

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