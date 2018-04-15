Liseli öğrencilerden yardım eli

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğrencileri Yenipazar Mahallesi’nde oturan ve bel kayması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Rasim Karagöz’e yardım elini uzattı.
Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğretmeni Nurdan Döner başkanlığındaki öğrenciler, kendi aralarında para topladı. Topladıkları paralar ile öğrenciler, Yenipazar Mahallesi’ndeki Rasim Karagöz’ün kullandığı tekerlekleri yıpranmış ve işlevini yitirmiş akülü sandalyeyi tamir ederek, tekerleklerini yenisi ile değiştirdi.
Okul müdürü Abdülbaki Türken, öğrencilerin bu tür faaliyetlerle yardımlaşmayı ve dayanışmayı bir davranış haline dönüştürmeye başladıklarını bundan da çok mutlu olduklarını söyledi.
Akülü sandalyesinin tekerlekleri değiştirilen Rasim Karagöz ise öğrencilerin göstermiş olduğu bu duyarlılık ve davranıştan dolayı çok duygulandığını ve çok mutlu olduğunu vurgu yaparak, öğrencilere teşekkür etti.
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