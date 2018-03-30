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Liseli, okul arkadaşına mezarlıkta kabusu yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da tacizci, aynı lisede okuduğu 15 yaşındaki kızı boğazına bıçak dayayarak, mezarlığa götürdü. Boş mezarda cinsel istismarda bulunan tacizci 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Liseli, okul arkadaşına mezarlıkta kabusu yaşattı

Lise öğrencisi Aziz Özel, aynı okulda okuyan Ş.Y.'ye arkadaşlık teklif etti. Derslerine odaklanmak istediğini söyleyip, teklifi reddeden Ş.Y., 24 Ocak 2012 günü eve gitmek isterken, tacizci boğazına bıçak dayayarak mezarlığa götürdü. Boş mezarın yanında durarak mağdura mezara girmesini söyleyen tacizci, mağdurun 'Önce sen' demesi üzerine mezar için açılan çukura girdi. Bunu fırsat bilen mağdur yardım isteyip, kaçmaya başlarken tacizci Ş.Y.'yi yakalayıp, yere yatırdı.

GENÇ KIZIN ÜZERİNE ÇIKIP CİNSEL TACİZDE BULUNDU

Genç kızın üzerine çıkan şüpheli, cinsel tacizde bulundu. Boğazına bıçak dayadığı kızı yeniden mezarlığa götürmek isteyen şüpheli, gelen bir kişiyi görünce kaçarak, izini kaybettirdi. Genç kız ise olay yerinden geçen bir araçla polis merkezine gitti. Götürüldüğü hastanede, vücudunda zedelenme tespit edilen kız, sabıkalılar albümünden şüpheli Aziz Özel'i teşhis etti.

5 YIL SÜREN DAVADA "MAĞDURU TANIMIYORUM" DEDİ

Genç kızın fotoğraf teşhisi üzerine kimliği tespit edilen şüpheli Aziz Özel hakkında, 'çocuğun basit cinsel istismarı' ve 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 33 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay müdahil olurken, sanık Aziz Özel'in yakalanamaması nedeniyle dava 5 yıl sürdü. 25 Nisan 2017 tarihinde yakalanarak, tutuklanan ve 2 ay sonra tahliye edilen sanık savunmasında mağduru tanımadığını söyleyerek, suçlamaları reddetti.

İYİ HAL İNDİRİMİNDEN 15 YIL HAPİS

Kararını açıklayan Mahkeme, sanık Aziz Özel'i önce 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 2 kez ceza artırımı yaparak,18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, iyi hal indirimi yapıp cezayı 15 yıla indirdi.

GENÇ KIZ, KORKTUĞU İÇİN İFADE DEĞİŞTİRDİ

Gerekçeli kararı açıklayan Mahkeme, mağdurun ilk ifadesinin aksine, mahkemede sanığın eyleminin cinsel amaçlı olmadığını söylediğini kaydetti. Ş.Y.'nin canlı teşhis işleminde sanığı teşhis edemediği belirtilen kararda, olaydan hemen sonra düzenlenen tutanakta, mağdurun ağlayarak ve panik halinde polis merkezine geldiği, göğüs kısmında yeni yara izi olduğu, iki ayağının çamurlu olduğu, sol diz kısmında kan izinin bulunduğu, pantolonunun yırtık ve iki dizinin çamurlu olduğu ifade edildi.

Genç kızın polis ifadesinde olayı samimiyetle ve ayrıntılarıyla anlattığını ve sanığı fotoğraftan tespit ettiğini belirten mahkeme, Ş.Y.'nin mahkemede ise sanığın hareketlerinin, cinsel amaçlı olmadığını söylediğini kaydetti.

"KADINA YÜKLENECEK İNTİBADAN KURTULMA ÇABASINDA"

Cinsel istismar mağdurlarının ifade değiştirmesine ilişkin çarpıcı açıklamaların yer aldığı gerekçeli kararda, mağdurun mahkemedeki canlı teşhiste sanığı teşhis edemediği ifade edildi. Olayın üstünden 5 yıldan fazla süre geçtiği ve bu sürede kişilerin vücut yapılarının ve görüntülerinin değişebileceği vurgulanan kararda, "Çok kere görüldüğü üzere, ailelerin araya girip, her iki tarafı suçun sonuçlarından kurtarma çabası ve mağdurun cinsel istismara maruz kalması nedeniyle toplumsal olarak kadına yüklenmesi muhtemel olumsuz intibadan kurtulma çabasından dolayı, sanığın davranışının istismara yönelik olmadığını söylemesi ve teşhis edememesi anlaşılabilir bir durumdur.

"SANIK DOĞRUDAN CİNSEL İSTİSMARA KAST ETMİŞTİR"

Ancak, beyanların zaman içinde değişmesine neden olan şahsi ve toplumsal dinamikler değerlendirmeden uzak tutulamaz.Mağdurun ilk ifadesi, sanığı teşhisi, olaydan hemen sonra tutulan ve maddi bulgularla desteklenen tutanak dikkate alınarak olayın çözümlemesi yapılmıştır.

Sanığın mağdurla arkadaşlık kurmak istemesi, reddedildiğinde tehdit etmesi ve bu fiilleri ısrarla devam ettirmesi dikkate alındığında, eylemlerinin başka bir amacı olduğunu düşünmek mümkün değildir. Sanığın kastının doğrudan cinsel istismara yönelik olduğu kabul edilmiştir" denildi.

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Diyarbakır mezarlık taciz

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Evlenmeden yoldan çıkan kişilerin sayısı her geçen gün artıyor, memleket batıya dönüşüyor, izmir e dönüşüyor
@aydnmurat özgür türkiye
Yobazlar yallah yallah arabistan a .:))
şu iyi hal indirimi denen garabet ide bir türlü anlayamıyorum hakim sırf olay anında orada olmadığında kötü halini göremiyor karşısına ceketli önü ilikli çıkana iyi hal indirimi uugulatabiliyor arkadaş bunun kötü halini gördünmüki iyi haline karar verebiliyorsun çıkaracan hakimin üzerine bunu görecek kötü hali sonra görürüm iyi hali ağzına alıyormu?
5 yıl aradan geçmiş vay be adaletimiz çok çabuk yerini buluyor
Kız çocuğu olan aileler, bu cinsel istismarcılara karşı bu gidişle özel koruma tutacak herhalde..
bu nasıl bi iyi hal allah aşkına? kızın boğazına bıçağı dayamasımı taciz etmesimi? böyle adalet olmaz olsun..
iyi hal indirimimi komedi
tecavüzcüsünü öldüren kadına müebbet, boğazına bıçak dayayıp taciz edene ki ben bunun da tecavüz olduğunu zannediyorum iyi hal indirimi. ülkemiz acayip ilerici ve açık görüşlü :)
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