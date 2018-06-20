Liseli Palandöken'in duruşmasına yanlış sanık getirilmesine dava

İSTANBUL (AA) - ALİ CEVAHİR AKTÜRK - FİLİZ KINIK - Pendik'te, tartıştığı lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Mustafa Yetgin'in yargılanacağı davanın ilk duruşmasına, isim benzerliğinden dolayı başka bir hükümlünün getirilerek duruşmanın ertelenmesine neden olduğu belirlenen bir infaz koruma memuru hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyasında "kasten öldürme" ve başka suçlardan dolayı yargılaması yapılan ve bu suçlardan dolayı Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Yetgin'in 16 Şubat tarihli duruşmada hazır edilmesi için cezaevi müdürlüğüne yazı yazıldığı belirtildi.
Ancak duruşma günü "Mustafa Yetgin" yerine isim benzerliği nedeniyle aynı kurumda hükümlü olarak bulunan "Mustafa Yetkin" adlı kişinin duruşmaya getirildiği aktarılan iddianamede, olay nedeniyle Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
İddianamede, yapılan soruşturmada şüpheli A.N.Ö'nün söz konusu cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yaptığı, 16 Şubat'ta adliyelerde yapılacak duruşmalarda hazır edileceklere ilişkin listenin cezaevi müdürlüğü infaz bürosunca hazırlanarak şüphelinin görev yaptığı başmemurluk kısmına gönderildiği aktarıldı.
Şüpheli A.N.Ö'ye gönderilen listede Mustafa Yetgin'in isminin doğru yazıldığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin görevinin ise kendisine gönderilen listede ismi yazılan tutuklu ve hükümlülerin kalmış oldukları koğuşların tespit edilmesi olduğu ifade edildi.
İddianamede, şüpheli A.N.Ö'nün bu tespit işlemini yaparken "Mustafa Yetgin" yerine "Mustafa Yetkin" isimli kişinin koğuşunu listeye işaretlediği ve bu şekilde duruşmaya yanlış sanık getirildiği kaydedildi.
Şüpheli A.N.Ö'nün görevinin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme göstererek başka bir kişinin duruşmaya gönderilmesine neden olduğu vurgulanan iddianamede, bu şekilde de duruşmanın ertelenmesine sebebiyet vererek kişilerin mağduriyetine ve kamu zararına neden olduğu aktarıldı.
İddianamede, bu kapsamda şüpheli A.N.Ö'nün "adli görevi ihmal" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Şüpheli A.N.Ö'nün yargılanmasına eylül ayında başlanacak.
- 16 kişiye yönelik takipsizlik
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 16 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
Takipsizlik kararında, soruşturma sonucunda hatanın hakkında dava açılan infaz koruma memuru A.N.Ö. tarafından yapıldığı, bu kişinin hatası sonucunda başka bir hükümlünün duruşma salonuna getirildiği kaydedildi.
Bu nedenle haklarında soruşturma açılan 16 kişinin görevlerini ihmal ettiklerine dair somut kanıt elde edilemediği belirtilen takipsizlik kararında, bu kişiler hakkında "adli görevi ihmal" suçundan kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi.
Öte yandan, hakkında dava açılan infaz koruma memuru A.N.Ö. ile takipsizlik kararı verilen 2 kişi hakkında ayrıca cezaevi idaresince uyarı cezası verildiği öğrenildi.
- Olayın geçmişi
Pendik'te, tartıştığı lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldüren 2 kişiyi de yaralayan Mustafa Yetgin hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açılmıştı.
Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Şubat'ta yapılan davanın ilk duruşmasında, sanık kürsüsünde bulunan kişinin davanın asıl sanığı olmadığı anlaşılmış, duruşmaya getirilen sanığın isminin "Mustafa Yetkin" olduğu, davanın asıl sanığı "Mustafa Yetgin"le olan isim benzerliğinden dolayı cezaevinden yanlışlıkla getirildiği belirlenmişti.
Mahkeme heyeti, dosyanın sanığı Mustafa Yetgin'in yazılan müzekkereye rağmen hazır bulundurulmaması nedeniyle ilgililer hakkında gereğinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı ertelemişti.
Aynı gün Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise duruşmaya yanlış sanığın getirilmesine ilişkin olayda ihmali bulunan görevli personeller hakkında gerekli adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı duyurulmuştu.
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