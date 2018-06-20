Liseli Palandöken'in duruşmasına yanlış sanık getirilmesine dava

İSTANBUL (AA) - ALİ CEVAHİR AKTÜRK - FİLİZ KINIK - Pendik'te, tartıştığı lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Mustafa Yetgin'in yargılanacağı davanın ilk duruşmasına, isim benzerliğinden dolayı başka bir hükümlünün getirilerek duruşmanın ertelenmesine neden olduğu belirlenen bir infaz koruma memuru hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyasında "kasten öldürme" ve başka suçlardan dolayı yargılaması yapılan ve bu suçlardan dolayı Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Yetgin'in 16 Şubat tarihli duruşmada hazır edilmesi için cezaevi müdürlüğüne yazı yazıldığı belirtildi.

Ancak duruşma günü "Mustafa Yetgin" yerine isim benzerliği nedeniyle aynı kurumda hükümlü olarak bulunan "Mustafa Yetkin" adlı kişinin duruşmaya getirildiği aktarılan iddianamede, olay nedeniyle Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.