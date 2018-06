Liseliler BM simülasyonunda buluştu, dünya sorunlarına çözüm aradı

İSTANBUL, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletlerin içerik ve şekil olarak bir simülasyonu olan Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Ağırlıklı olarak liseli öğrencilerden oluşan katılımcılar dünyanın sorunlarına kendi bakış açılarından çözüm yolları geliştirdi. Dili İngilizce olan ve Cağaloğlu Lisesi başta olmak üzere 20'den fazla lisenin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte üniversiteli öğrenciler de yer aldı. Her öğrencinin bir Birleşmiş Milletler ülke ve kurumunu temsil ettiği konferansta gençler gerçek dünya meselelerini tartıştı. Dünyanın pek çok yerinde de düzenlenen etkinlik Birleşmiş Milletler'in bir simülasyonu olarak anılıyor ve genellikle konferans, forum veya panel şeklindeki toplantılardan oluşuyor. "GENÇLERİN ORTAK AKIL KULLANMASI ÇOK ÖNEMLİ" Gençlerin dünyanın ortak sorunlarına çözüm bulmak için bir araya gelmesinin çok güzel olduğunu belirten Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Çepni, "Bilgi teknolojilerini ve İngilizce kullanmayı bilen her arkadaşım dünyanın değişik köşelerindeki insanlarla iletişime geçebiliyor ve biz buna üçüncü küreselleşme ayağı diyoruz. Ortak sorunlarımız var. Dünya hızla değişiyor ve bazı konularda kötüleşiyor. Genç arkadaşların bu sorunlara çözüm üretmek için çalışmalarını ve ortak aklı kullanmalarını çok önemsiyorum" dedi. Organizasyonu düzenleyenler arasında yer alan Altan Erdem Aras, "Burada Birleşmiş Milletleri'n bir simülasyonunu oluşturduk. BM tarafından ele alınan sorunlara kendimizce çözümler bulmak için burada her birimiz bir ülkeyi veya kuruluşu temsil ettik. Bazen BM komitelerinin simülasyonları, bazen de doğaçlama olarak ortaya çıkardığımız konuları ele aldık. Toplamda 6 tana komitemiz vardı ve her biri farklı farklı konuları ele aldı. BM'nin genel kurulu dörde bölünüyor. Bu kurulun birinci komitesi genellikle silahsızlandırma, ikinci ve üçüncü komitesi insan hakları ve ekonomik gelişim üzerine, dördüncü komite ise politik krizler üzerine tartışır. Bizim komitelerimiz de içinde bu konuların da yer aldığı sorunlar hakkında çözüm üretti" diye konuştu.