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Liseliler köklerine tutunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:33 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi, tarihçi Prof Dr.

Liseliler köklerine tutunuyor

Yıldırım Belediyesi, tarihçi Prof Dr. Ahmet Şimşirgil’i ‘Köklere Tutunmak’ adlı buluşmalarla lise öğrencileriyle bir araya getiriyor.
Öğrencilerin gerçek tarihi yakından tanıması, gizli kalmış gerçekleri öğrenmesi ve maksadıyla düzenlenen konferans Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Tarihte son on yıl içerisinde Fatih Sultan Mehmed Han’ın hayatını konu olarak ele alan bir film, iki de dizi yapıldığını, ancak senaryoların Fatih dönemi ile hiçbir alakası olmadığını belirten Şimşirgil, “Evet, büyük cihangir, müthiş bir stratejist, askerî siyasî ve devlet adamlığı vasıflarını şahsında toplamış, din ve fen ilimlerinde âlim, ilme ve sanata büyük değer veren, İstanbul’un fatihi ve Peygamber Efendimizin övdüğü bu büyük şahsiyet, ne yazık ki gençlerimize ne sinemada ne de TV dizilerinde lâayıkıyla anlatılmadı. Hatta en kötü ve çirkin senaryolarla sunulmaya çalışıldı” diye konuştu.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Akif Bingöl ise gençlerin manevî değerlere sahip çıkarak tarihinden aldığı güçle geleceği şekillendirecek fertler olarak yetişmesi maksadıyla düzenlenen programdan dolayı Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkür etti.

Liseliler köklerine tutunuyor

Liseliler köklerine tutunuyor

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