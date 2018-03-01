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Liseliler, Mehmetçik'e destek için okullarının bahçesine zeytin fidanı dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, lise öğrencileri, Ziraat Odası tarafından hediye edilen zeytin fidanlarını, Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için okullarının bahçesine dikti.  Turgutlu'daki Halil Kale Fen Lisesi öğrencileri ile Turgutlu Ziraat Odası üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bir araya geldi.

Liseliler, Mehmetçik'e destek için okullarının bahçesine zeytin fidanı dikti

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, lise öğrencileri, Ziraat Odası tarafından hediye edilen zeytin fidanlarını, Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için okullarının bahçesine dikti.
Turgutlu'daki Halil Kale Fen Lisesi öğrencileri ile Turgutlu Ziraat Odası üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bir araya geldi. Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Halil Kale Fen Lisesi'nin bahçesine dikilmesi için 41 zeytin fidanı hediye etti. Halil Kale Fen Lisesi öğrencileri de 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla verilen bu fidanları okullarının bahçesine dikti.
Oda Başkanı Şenol, "Başarıları ile Türkiye'nin en iyi okullarından olan Halil Kale Fen Lisesi'ne verdiğimiz zeytin fidanları, ülkemizin 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'imize moral olsun, bizleri de yanlarında hissetsinler. O fidanlar büyüdükçe öğrenciler, bu harekatı unutmasın, milli bilinçte olsunlar" dedi.
Lisenin müdürü Hasan Tanrıkulu ise "Abdullah Şenol Bey'e ve Turgutlu Ziraat Odası'na teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz, milli şuurla yetişsin. Şu an Mehmetçik'imiz, ülkemiz adına büyük ve onurlu bir mücadele veriyor. Biz bu zeytin fidanlarımızı öğrencilerimizle okulun her köşesine diktik. Zeytinler yıllarca orda kalacak ve yıllarca gelen her öğrenci bu onurlu mücadeleyi unutmayacak" diye konuştu.

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