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Liselilerden '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 09:24 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi'nin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Zaferi etkinliğinde 260 lise öğrencisi, bedenleriyle '15 Temmuz' yazısı oluşturdu, 1 kilometrelik metrelik şehitleri anma koşusu yapıldı.

Liselilerden '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' etkinliği

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'da, Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi'nin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Zaferi etkinliğinde 260 lise öğrencisi, bedenleriyle '15 Temmuz' yazısı oluşturdu, 1 kilometrelik metrelik şehitleri anma koşusu yapıldı. Kaşıkta yumurta taşıma ve çuval yarışması da kutlamalara eğlence kattı.
Merkez Yakutiye ilçesindeki 3 Temmuz Stadyumu'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi etkinlerine öğrenciler, veliler ve okul yönetimi katıldı. Giydikleri kostümlerle beden eğitimi öğretmeni Çiler Kırbaç eşliğinde çıktıkları yeşil sahada bedenleri ile '15 Temmuz' yazan öğrenciler, çeşitli figürler sergiledi. Büyük alkış alan bu gösterinin ardından 1 kilometre şehitleri anma koşusu düzenlendi. Stadyumun ortasına dev bayrak açıldı, şiirler okundu. 30 öğrenci katıldığı yarışmada göğüs numaralarının yerine Türk bayrakları olması ve bitiş noktasına el ele tutarak gelmeleri dikkat çekti. Öğrencilerin katıldığı kaşıkta yumurta taşıma ve çuval yarışması kutlamalara renk kattı. Okul yönetimi etkinliğe katılan ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verdi. Törenin ardından çalan müzik eşliğinde el ele tutan öğretmenler ve öğrenciler birlik ve beraberlik halayı çekti.
Törenden sonra bir konuşma yapan Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi Okul Müdürü Serap Kahraman, öğrencilere ve beden eğitimi öğretmenlerine teşekkür etti. Kahraman, "Vatanımıza milletimize güzel günler diliyoruz. Biz vatan olarak, millet olarak hepimiz biriz ve beraberiz. Birliğimiz ve bütünlüğümüz bozulmasın. Vatanımız için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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Liselilerden '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' etkinliğiLiselilerden '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' etkinliğiLiselilerden '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' etkinliğiLiselilerden '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' etkinliği

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