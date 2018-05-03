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Liselilerden insansız askeri araç prototipi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 16:31 | Son Güncelleme

Elazığ'daki 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda Kaya Karakaya Fen Lisesi öğrencileri tarafından yapılan insansız askeri araç prototipi projesi ilgi gördü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın iş birliğiyle gerçekleştirilen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı nedeniyle Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi spor salonunda tören düzenlendi.

Bilim Sanayi İl Müdürü Mustafa Yavuz Türk, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin projelerini değerlendirdiklerini, teknolojik ürün geliştirilmesi aşamasında öğrencileri desteklediklerini söyledi.

Bu tür projeleri çok önemsediklerini kaydeden Türk, "Gerçekten çok güzel projeler ortaya konulmuş. Elazığ ve Türkiye genelinde başlatılan bu projeler çok önemli. Bunların devamını inşallah getireceğiz." dedi.

Fuarda, Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi öğrencileri tarafından yapılan insansız askeri araç prototipi projesi ilgi topladı.

Projede yer alan öğrencilerden Mehmet Batuhan Çok, milli sermayeye destek olmak istediklerini belirtti.

Şimdiye kadar iki robot yaptıklarını anlatan Çok, "Kodlamaları tamamen kendimiz yaptık. Sadece motorları hazır aldık. Gerisi bize ait. Projeyi daha da geliştireceğiz. Savunma sanayisinde yerli ve milli savunma aracı olarak tasarladık. Arazi şartlarında mayın aramalarına karşı kullanılmasını amaçlıyoruz. Bunu daha çok geliştirerek kodlamasını tamamen yerli yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

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