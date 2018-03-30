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Liselilerden Mehmetçiğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:44 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Mehmetçiğe destek için bedenleriyle Afrin yazarak bayrak açtı.

Liselilerden Mehmetçiğe destek

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Mehmetçiğe destek için bedenleriyle Afrin yazarak bayrak açtı.
Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçesi'nde 150 öğrenci, bedenleriyle Afrin yazdı. Bayrak açan öğrenciler, izleyenler tarafından alkışlandı. Beden eğitimi öğretmeni Enis Hamza Güler öncülüğünde oluşturulan koreografi beğenildi. 11'inci sınıf öğrencisi Meltem Eroğlu da Fetih Suresi'ni okudu. Okul Müdürü Muzaffer Erbay ve öğrenciler tarafından şehitler için dua edildi. Okul Müdürü Muzaffer Erbay, "Allah kahraman askerlerimizi korusun. Zaferleri daim olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

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Liselilerden Mehmetçiğe destekLiselilerden Mehmetçiğe destek

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